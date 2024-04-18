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20:36, 18 апреля 2024Из жизни

Принц Гарри окончательно порвал с Великобританией

Принц Гарри поменял место жительства в документах с Великобритании на США
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Marco Bello / Reuters

Принц Гарри поменял место жительства на США в официальных документах. Об этом сообщает Daily Mail.

В документах экотуристической компании принца Гарри Travalyst, которые накануне были опубликованы Регистрационной палатой, значится, что «страной проживания» для него теперь являются США. Ранее в этой графе стояла Великобритания.

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Смена страны в документах может привести к тому, что Гарри не сможет оставаться так называемым государственным советником — одним из семи членов королевской семьи, которые могут замещать монарха, пока тот находится за границей или плохо себя чувствует. По закону, государственные советники обязаны иметь постоянное место жительства в Великобритании.

Ранее сообщалось, что принц Гарри принял участие в конференции по личностному росту и коучингу в США. Он поучаствовал в одной из сессий, посвященных эмоциональному выгоранию.

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      Антонина Черташ
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