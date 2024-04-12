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13:45, 12 апреля 2024Из жизни

Принц Гарри рассказал о выгорании

Принц Гарри на конференции по личностному росту рассказал о выгорании

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Принц Гарри, герцог Сассекский, принял участие в конференции по личностному росту и коучингу в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри был заявлен в качестве спикера на конференции в Сан-Франциско, организованной компанией по психологическому коучингу BetterUp, где числится сотрудником. При этом герцог Сассекский не появился в прямой трансляции конференции. Фанаты узнали о его участии в сессии «За пределами выгорания», посвященной «давлению сегодняшнего мира и современной корпоративной жизни», только после сообщения на сайте герцогов Сассекских Sussex.com, где также были опубликованы фотографии с мероприятия.

Согласно сообщению, принц Гарри, а также доктор Адам Грант, сотрудник BetterUp, и Келли Джонс, директор по персоналу технологической фирмы Cisco, обсудили «тему лидерства в условиях неизвестности, рассказали личные истории и поделились полезными практиками».

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Ранее сообщалось, что принца Гарри приняли на работу в руководство BetterUp. Герцог Сассекский должен был помогать разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечать за благотворительные взносы, а также проводить публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье. Принца Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

«Я намерен помочь улучшать жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях», — так принц Гарри прокомментировал свое назначение.

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      Антонина Черташ
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