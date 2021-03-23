Принц Гарри нашел работу

Принца Гарри взяли на работу в руководство американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины. Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания занимается коучингом и психологическим консультированием.

Герцог Сассекский будет помогать разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечать за благотворительные взносы, а также проводить публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье. Принца Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

«Я намерен помочь улучшать жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях», — так принц Гарри прокомментировал свое назначение.

Ранее герцог Сассекский признавался, что последние годы ходит к психологу, чтобы справиться с травмой, вызванной смертью его матери, принцессы Дианы. Он отметил, что из-за отсутствия своевременной психологической поддержки много лет был неспособен испытывать какие-либо эмоции.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они лишились титулов, переехали в США, стали сотрудничать с Netflix и Spotify и достигли финансовой независимости от королевской семьи. В интервью Опре Уинфри принц Гарри заявил, что они полностью лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года.