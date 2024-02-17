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05:27, 17 февраля 2024Из жизни

Стало известно о готовности принца Гарри вернуться в королевскую семью ради отца

Times: принц Гарри готов временно исполнять королевские обязанности ради отца

Фото: Toby Melville / Reuters

Младший сын короля Карла III — герцог Сассекский принц Гарри — готов временно исполнять королевские обязанности, чтобы поддержать отца, который проходит курс лечения от рака. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным издания, о таком намерении принц заявил отцу, когда приехал его проведать на прошлой неделе. «Принц Гарри стремится вернуться в королевскую семью, чтобы уладить разлад с королем Чарльзом», — говорится в материале.

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      Марина Совина
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