В России пропавшего школьника нашли через три месяца в 800 километрах от дома

Пропавшего под Волгоградом подростка нашли через три месяца поисков в Москве

Пропавшего в Волгоградской области подростка нашли три месяца спустя в сотнях километрах от дома. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Школьника из Елани искали с середины февраля. Его удалось обнаружить в Москве, расстояние до которой составляет более 800 километров. Все это время подросток бродяжничал.

Юношу уже доставили в Елань. Это подтвердили журналистам в местном отделе полиции. В местных Telegram-каналах упоминается, что подросток может иметь зависимость от запрещенных веществ.

Ранее в Красноярском крае мужчина пропал по пути домой. Его нашли в ледяной пещере, куда он провалился, когда искал укрытие от непогоды. Здоровью россиянина ничего не угрожает.