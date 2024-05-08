В России пропавшего школьника нашли через три месяца в 800 километрах от дома
Пропавшего под Волгоградом подростка нашли через три месяца поисков в Москве
Пропавшего в Волгоградской области подростка нашли три месяца спустя в сотнях километрах от дома. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».
Школьника из Елани искали с середины февраля. Его удалось обнаружить в Москве, расстояние до которой составляет более 800 километров. Все это время подросток бродяжничал.
Юношу уже доставили в Елань. Это подтвердили журналистам в местном отделе полиции. В местных Telegram-каналах упоминается, что подросток может иметь зависимость от запрещенных веществ.
Ранее в Красноярском крае мужчина пропал по пути домой. Его нашли в ледяной пещере, куда он провалился, когда искал укрытие от непогоды. Здоровью россиянина ничего не угрожает.