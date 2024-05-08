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14:47, 8 мая 2024Экономика

Сумме кредитов россиян предсказали рост выше 40 триллионов рублей

Аналитик БКФ Осадчий: сумма кредитов россиян может достичь 40 трлн рублей за год

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Совокупная сумма кредитов россиян может достигнуть 40 триллионов рублей в 2025 году, если кредитование будет проходить по верхней границе прогноза Банка России. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

На конец прошлого года объем кредитов физических лиц достиг 33,8 триллиона рублей, а за первый квартал вырос на 3,2 процента, до 34,8 триллиона, указал аналитик. В 2023 году рост кредитования составил 23 процента.

При этом ранее в Центробанке предсказывали рост таких займов на 7-12 процентов по итогам 2024-го и 2025 годов, а также немного выше в 2026-м — на 8-13 процентов.

По словам Осадчего, регулятор ожидает, что высокая ключевая ставка поспособствует охлаждению розничного кредитования, хотя результаты первого квартала превышают максимальную границу.

Ранее «Известия» привели другие цифры объема кредитов. Издание со ссылкой на статистику ЦБ сообщило, что к апрелю россияне набрали кредитов на рекордные 36 триллионов рублей, при этом основной рост наблюдался в марте.

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      Платон Щукин
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