ЦБ: совокупный объем кредитов россиян впервые достиг 36,6 триллиона рублей

Россияне набрали кредитов на рекордную сумму — более 36 триллионов рублей. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка пишут «Известия».

В марте 2024 года совокупный объем кредитов граждан впервые достиг 36,6 триллиона, за месяц портфель займов увеличился сразу на 634 миллиарда рублей. При этом до этого три месяца подряд он рос только на 100-300 миллиардов рублей в месяц.

Снижение спроса россиян на займы зимой подтвердил директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков. Он объяснил эту динамику ростом ставок и ужесточением условий выдачи необеспеченных кредитов со стороны Центробанка. Однако весной ситуация стабилизировалась и активность заемщиков вновь увеличилась, добавил он.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова указала на сохранение на высоком уровне потребительского спроса и рост реальных зарплат населения — эти факторы смогли компенсировать двузначную ключевую ставку и обеспечили рост совокупного кредитного портфеля. По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, его размер уже достиг пятой части от ВВП страны. В целом риски роста закредитованности россиян еще сохраняются, однако беспокойство вызывают в основном заемщики с высокой долговой нагрузкой, отметили эксперты.

Ранее начальник отдела финансовой грамотности главного управления Центробанка России по ЦФО Ольга Милова рассказала, что некоторым категориям населения с избыточной долговой нагрузкой не стоит брать новые кредиты. Речь идет о россиянах, которые уже тратят на платежи по займам более 30 процентов своего ежемесячного дохода, отметила она. Если же такие расходы превышают 50 процентов дохода, то клиент при оформлении кредита должен будет предоставить банку письменное подтверждение, что он осознает принимаемые на себя риски, рассказала эксперт.