Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:00, 8 мая 2024Экономика

Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

ЦБ: совокупный объем кредитов россиян впервые достиг 36,6 триллиона рублей
СюжетНаселение России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне набрали кредитов на рекордную сумму — более 36 триллионов рублей. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка пишут «Известия».

В марте 2024 года совокупный объем кредитов граждан впервые достиг 36,6 триллиона, за месяц портфель займов увеличился сразу на 634 миллиарда рублей. При этом до этого три месяца подряд он рос только на 100-300 миллиардов рублей в месяц.

Снижение спроса россиян на займы зимой подтвердил директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков. Он объяснил эту динамику ростом ставок и ужесточением условий выдачи необеспеченных кредитов со стороны Центробанка. Однако весной ситуация стабилизировалась и активность заемщиков вновь увеличилась, добавил он.

Материалы по теме:
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году. Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году.Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
23 апреля 2024
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова указала на сохранение на высоком уровне потребительского спроса и рост реальных зарплат населения — эти факторы смогли компенсировать двузначную ключевую ставку и обеспечили рост совокупного кредитного портфеля. По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, его размер уже достиг пятой части от ВВП страны. В целом риски роста закредитованности россиян еще сохраняются, однако беспокойство вызывают в основном заемщики с высокой долговой нагрузкой, отметили эксперты.

Ранее начальник отдела финансовой грамотности главного управления Центробанка России по ЦФО Ольга Милова рассказала, что некоторым категориям населения с избыточной долговой нагрузкой не стоит брать новые кредиты. Речь идет о россиянах, которые уже тратят на платежи по займам более 30 процентов своего ежемесячного дохода, отметила она. Если же такие расходы превышают 50 процентов дохода, то клиент при оформлении кредита должен будет предоставить банку письменное подтверждение, что он осознает принимаемые на себя риски, рассказала эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о массовых атаках на объекты энергетики. По всей стране дважды за ночь объявляли тревогу

      Ирина Шейк оголила грудь на камеру

      В Литве назвали условие для отказа украинцам жить в стране

      Раскрыт срок согласования нового пакета антироссийских санкций

      На Украине сообщили о серьезном повреждении нескольких ТЭС

      Стало известно о многомиллионном долге российской блогерши перед налоговой

      Мбаппе прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

      Минюст России расширит список болезней для освобождения из-под стражи

      В Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками

      Пассажир российского самолета устроил скандал из-за измены жены и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше