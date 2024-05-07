Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 7 мая 2024Экономика

Центробанк отсоветовал брать кредиты одной категории россиян

ЦБ: не стоит брать кредит при тратах на платежи по займам более 30 % от дохода

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Некоторым категориям населения с избыточной долговой нагрузкой не стоит брать новые кредиты. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Центробанка России по ЦФО Ольга Милова.

Речь идет о россиянах, которые уже тратят на платежи по займам более 30 процентов своего ежемесячного дохода. Если же такие расходы превышают 50 процентов дохода, то клиент при оформлении кредита должен будет предоставить банку письменное подтверждение, что он осознает принимаемые на себя риски, рассказала специалист.

Милова напомнила, что на крупную покупку можно накопить, а не только взять займ. Прежде чем обращаться в банк, стоит оценить, действительно ли вам необходимо приобрести вещь здесь и сейчас, и можно ли без нее обойтись. «Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — заявила представитель ЦБ.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году. Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году.Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
23 апреля 2024

Она объяснила, что радость от такой покупки может в будущем омрачиться сложностями с исполнением взятых обязательств. Лучше жизненной стратегией для граждан она назвала досрочное погашение кредита. Милова также посоветовала хранить документы об отсутствии задолженности после закрытия займа как минимум три года после их получения.

По итогам первого квартала 2024 года российские банки стали чаще отказывать гражданам в реструктуризации кредитов. Так, в январе-марте показатель составил чуть больше 30 процентов от всех поданных заявок. При этом за тот же период 2022-2023 годов он стабильно находился выше отметки в 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России ушло в отставку

      Линда Евангелиста впервые появилась на Met Gala после неудачной пластики

      Помощник Путина анонсировал первый заграничный визит после инаугурации

      Премьер Армении анонсировал встречу с Путиным

      Российский военный сбежал с СВО и сел на 5,5 года в колонию

      Повышение налогов предложили увязать с одним показателем

      На инаугурации Путина показали первые мотоциклы Aurus

      В России резко подорожал металлолом

      Беспилотник атаковал хранилище топлива в российском регионе

      Центробанк отсоветовал брать кредиты одной категории россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше