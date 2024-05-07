Центробанк отсоветовал брать кредиты одной категории россиян

ЦБ: не стоит брать кредит при тратах на платежи по займам более 30 % от дохода

Некоторым категориям населения с избыточной долговой нагрузкой не стоит брать новые кредиты. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Центробанка России по ЦФО Ольга Милова.

Речь идет о россиянах, которые уже тратят на платежи по займам более 30 процентов своего ежемесячного дохода. Если же такие расходы превышают 50 процентов дохода, то клиент при оформлении кредита должен будет предоставить банку письменное подтверждение, что он осознает принимаемые на себя риски, рассказала специалист.

Милова напомнила, что на крупную покупку можно накопить, а не только взять займ. Прежде чем обращаться в банк, стоит оценить, действительно ли вам необходимо приобрести вещь здесь и сейчас, и можно ли без нее обойтись. «Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — заявила представитель ЦБ.

Она объяснила, что радость от такой покупки может в будущем омрачиться сложностями с исполнением взятых обязательств. Лучше жизненной стратегией для граждан она назвала досрочное погашение кредита. Милова также посоветовала хранить документы об отсутствии задолженности после закрытия займа как минимум три года после их получения.

По итогам первого квартала 2024 года российские банки стали чаще отказывать гражданам в реструктуризации кредитов. Так, в январе-марте показатель составил чуть больше 30 процентов от всех поданных заявок. При этом за тот же период 2022-2023 годов он стабильно находился выше отметки в 40 процентов.

