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07:40, 6 мая 2024Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в реструктуризации кредитов

ЦБ: доля одобренных заявок на реструктуризацию кредитов составила около 30 %

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам первого квартала 2024 года российские банки стали чаще отказывать гражданам в реструктуризации кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Так, в январе-марте показатель составил чуть больше 30 процентов от всех поданных заявок. При этом за тот же период 2022-2023 годов он стабильно находился выше отметки в 40 процентов.

Снижение доли одобрений аналитики зафиксировали на фоне резкого роста числа заявок граждан на реструктуризацию кредитов. За первые три месяца этого года россияне отправили банкам в общей сложности 756,8 тысячи подобных заявок. Прирост в сравнении с четвертым кварталом 2023-го составил 14,3 процента. В итоге достигнутый результат оказался максимальным за полтора года.

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В регуляторе зафиксировали значительный прирост числа заявок по кредитным каникулам. Аналитики связали подобную динамику в том числе с увеличением максимального размера кредита, в отношении которого заемщик вправе обратиться с подобным требованием в банк. Например, по автокредитам лимит вырос более чем в два раза, до 1,6 миллиона рублей, а по потребкредитам и кредитным картам — в полтора раза, до 450 и 150 тысяч рублей соответственно, резюмировали в регуляторе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила, что по итогам января 2024 года объемы выдач кредитных карт в России сократились на 37 процентов в сравнении с декабрем. Показатель упал до отметки в 1,99 миллиона карт, а средний лимит по одобренным кредиткам за этот период времени снизился на 19 процентов, до 102 тысяч рублей.

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      Анатолий Акулов
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