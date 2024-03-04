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09:52, 4 марта 2024Экономика

Россиянам стали выдавать меньше кредитных карт

ОКБ: объем выдач кредитных карт в России за месяц в январе упал на 37 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С начала 2024 года в России стали оформлять меньше кредитных карт. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

За январь было выдано 1,99 миллиона карт (минус 22 процента в годовом и минус 37 — в месячном выражении) и лимитом до 202,8 миллиарда рублей (минус 19 процентов). Средний лимит за месяц упал до 102 тысяч рублей (минус 19 процентов) — минимального уровня с апреля 2022-го.

По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, такое снижение объема объясняется сохранением ключевой ставки на уровне 16 процентов годовых и установленными ЦБ макропруденциальными лимитами по необеспеченным кредитам и займам. На этот шаг пошли для балансировки нагрузки у наиболее закредитованных заемщиков. При этом в сегмент кредитных карт частично перетекают те клиенты, кому банки не могут выдать кредит наличными. Чтобы не отказывать клиенту в выдаче карты, организации сокращают первичный лимит и уже позднее его «разгоняют», добавил директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.

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С 1 января 2024 года Центральный банк России ужесточил лимиты на выдачу необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ). Теперь допустимая доля выдач потребкредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80 процентов в первом квартале 2024 года составит 25 процентов против 30 процентов в предыдущем квартале. Для кредитных карт лимит займов составит 10 процентов против 20. Для микрофинансовых организаций (МФО) он снижен с 30 до 25 процентов.

В январе 2024 года средний размер лимитов по выданным россиянам кредитным картам снизился до 84,9 тысячи рублей (минус 11,9 процента), отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Достаточно резкое снижение кредитных лимитов по картам было зафиксировано и месяц к месяцу — в декабре 2023 года их размер был в среднем на 4,5 процента выше и составлял 88,9 тысячи рублей.

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      Вячеслав Агапов
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