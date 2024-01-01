В России ужесточили лимиты на выдачу кредитов

Центробанк России с 1 января 2024 года ужесточил лимиты на выдачу кредитов

С 1 января в России вступили в силу новые ограничения Центробанка (ЦБ) по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам. Регулятор ужесточил меры в конце ноября.

Теперь допустимая доля выдач потребкредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80 процентов в первом квартале 2024 года составит 25 процентов против 30 процентов в предыдущем квартале. Для кредитных карт лимит займов составит 10 процентов против 20. Для микрофинансовых организаций (МФО) он снижен с 30 до 25 процентов.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2024 года Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Нововведения призваны ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных россиян и стимулировать кредитные организации использовать официальную информацию о доходах клиентов при оценке долговой нагрузки.