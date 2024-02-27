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14:53, 27 февраля 2024Экономика

Россиянам резко снизили лимиты по кредитным картам

Средний размер лимита по кредитке в России снизился за год на 11,5 тысячи рублей

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Средний размер лимитов по выданным россиянам кредитным картам составил в январе 2024 года 84,9 тысячи рублей, что на 11,9 процента меньше, чем годом ранее (96,4 тысячи), следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировавшего информацию трех тысяч кредиторов.

Снижение показателя зафиксировали в большинстве российских регионов. В тройку лидеров по нему вошли Кемеровская (минус 18 процентов), Волгоградская (минус 17,5 процента) и Тюменская (минус 16,8 процента) области, а наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов по новым кредиткам были отмечены в Ленинградской области (минус 5,6 процента), Санкт-Петербурге (минус 5,9 процента) и Москве (минус 8,8 процента). При этом самый высоким средний лимит оказался в тех же Москве (113,3 тысячи рублей) Петербурге (104,3 тысячи) и Подмосковье (99,6 тысячи).

Достаточно резкое снижение кредитных лимитов по картам было зафиксировано и месяц к месяцу — в декабре 2023 года их размер был в среднем на 4,5 процента выше и составлял 88,9 тысячи рублей.

«Последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Утвержденные Банком России макропруденциальные лимиты обязывают банки учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки заемщиков», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Решение регулятора о новом ужесточении лимита выдачи займов в том числе по кредитным картам вступило в силу с 1 января 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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