Известная российская телеведущая стала матерью во второй раз

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева стала матерью во второй раз

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила в среду, 8 мая, своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николаева опубликовала серию фотографий, на которых она с ребенком на груди лежит в больничной палате. «Сегодня ровно в десять утра я второй раз стала мамой. (...) Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться», — написала она и уточнила, что родила сына.

Ранее сообщалось о том, что резидентка шоу Comedy Club, известная телеведущая Марина Кравец стала матерью во второй раз. В своем Telegram-канале она опубликовала снимок из больничной палаты и заявила, что родила девочку.

Елена Николаева — российская журналистка, ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1». Работала на каналах «РБК-ТВ» и «Москва 24». Телеведущая замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. У пары также есть сын Александр.