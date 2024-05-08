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14:48, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая стала матерью во второй раз

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева стала матерью во второй раз
Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: @elenanika

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила в среду, 8 мая, своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николаева опубликовала серию фотографий, на которых она с ребенком на груди лежит в больничной палате. «Сегодня ровно в десять утра я второй раз стала мамой. (...) Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться», — написала она и уточнила, что родила сына.

Ранее сообщалось о том, что резидентка шоу Comedy Club, известная телеведущая Марина Кравец стала матерью во второй раз. В своем Telegram-канале она опубликовала снимок из больничной палаты и заявила, что родила девочку.

Елена Николаева — российская журналистка, ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1». Работала на каналах «РБК-ТВ» и «Москва 24». Телеведущая замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. У пары также есть сын Александр.

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      Олег Давыдов
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