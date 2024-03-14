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11:17, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club стала матерью во второй раз

Резидентка Comedy Club Марина Кравец родила дочь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая, резидентка юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Марина Кравец стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Звезда Comedy Club опубликовала фото с новорожденным ребенком и супругом в больничной палате. «Сегодня классных девчонок в нашей семье стало еще на одну больше. Мы с малышкой чувствуем себя прекрасно!» — подписала она публикацию.

Кравец начала выступления в Comedy Club в 2010 году. При этом она вела программы на радио и телевидении, а в 2018 году получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы. В 2013 году Кравец вышла замуж за генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Водахова. В 2020 году у пары родилась дочь.

Ранее юмориста Евгения Петросяна и его жену Татьяну Брухунову заподозрили в рождении второго ребенка. Брухунова опубликовала фото с супругом, сыном Ваганом и младенцем на руках.

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      Мария Большакова
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