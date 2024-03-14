Звезда Comedy Club стала матерью во второй раз

Резидентка Comedy Club Марина Кравец родила дочь

Популярная российская телеведущая, резидентка юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Марина Кравец стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Звезда Comedy Club опубликовала фото с новорожденным ребенком и супругом в больничной палате. «Сегодня классных девчонок в нашей семье стало еще на одну больше. Мы с малышкой чувствуем себя прекрасно!» — подписала она публикацию.

Кравец начала выступления в Comedy Club в 2010 году. При этом она вела программы на радио и телевидении, а в 2018 году получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы. В 2013 году Кравец вышла замуж за генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Водахова. В 2020 году у пары родилась дочь.

Ранее юмориста Евгения Петросяна и его жену Татьяну Брухунову заподозрили в рождении второго ребенка. Брухунова опубликовала фото с супругом, сыном Ваганом и младенцем на руках.