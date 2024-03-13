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10:18, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Петросяна и Брухунову заподозрили в рождении второго ребенка

Жена Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото с маленьким ребенком

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Артист эстрады, юморист Евгений Петросян снова стал отцом. Об этом стало известно из публикации его жены Татьяны Брухуновой в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Брухунова опубликовала фотографию, на которой запечатлены они с Петросяном и их сыном Ваганом. При этом на руках она держит маленького ребенка.

В комментариях многие пользователи предположили, что на снимке второй ребенок пары. Брухунова это не прокомментировала, однако поставила лайки многочисленным ответам, в которых ее с Петросяном поздравили с пополнением.

Ранее Татьяна Брухунова высказалась о нежелании брать фамилию Петросяна. Она заявила, что традиция смены фамилии женами кажется ей устаревшей.

Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым. В марте 2020 года стало известно, что у пары родился сын Ваган. При этом о своей второй беременности Брухунова публично не объявляла.

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      Маргарита Щигарева
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