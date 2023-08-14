Жена Петросяна объяснила нежелание брать его фамилию

Жена Петросяна Брухунова заявила, что не меняла фамилию после брака с юмористом

Жена народного артиста РСФСР и юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила нежелание брать фамилию супруга. На эту тему она высказалась, отвечая на вопросы в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Брухунова заявила, что не меняла фамилию после заключения брака с Петросяном. «Зачем? Я дочь своего отца. И носить ее (девичью фамилию — прим. «Ленты.ру») буду до последнего дня своей жизни», — сказала она и добавила, что традиция смены фамилии женами кажется ей уже устаревшей.

Петросян женился на Брухуновой в декабре 2019 года. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым. В марте 2020 года стало известно, что у пары родился сын.

Ранее известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что спустя десять лет брака с комиком Павлом Волей задумалась о смене фамилии. Утяшева отметила, что планировала сделать супругу такой сюрприз на годовщину свадьбы.