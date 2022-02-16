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Популярная российская ведущая задумалась о смене фамилии

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала об идее взять фамилию мужа Павла Воли на годовщину

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева спустя десять лет брака с комиком Павлом Волей задумалась о смене фамилии. В своем YouTube-шоу «Дерзкая готовка», гостями которого стали рэпер T-killah и его жена Мария Тарасова, Утяшева рассказала, что подумывает взять фамилию юмориста в качестве сюрприза на годовщину их свадьбы.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева вот уже как десятый год. И я вот думаю, может, действительно на десяточку сделать ему приятный сюрприз», — поделилась идеей с гостями программы популярная телеведущая.

Она также представила, как могла бы преподнести новость в соцсетях. Утяшева пошутила, что сделает ролик в стиле певицы Ольги Бузовой и озаглавит его: «Ляйсан Утяшевой больше нет». Гости шоу, в свою очередь, предложили гимнастке взять двойную фамилию Утяшева-Воля. Телеведущая в ответ пошутила, что их вариант звучит неплохо, но его слишком долго произносить.

Ранее российская актриса и бывшая участница проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева рассказала о постыдном случае при ее знакомстве с Волей и Утяшевой. Звезда Comedy Woman вспомнила, как подошла к ним на вечеринке и в разговоре пошутила об их интимной жизни.

Воля и Утяшева поженились в ноябре 2012 года. 14 мая 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года на свет появилась их дочь София.

Дарья Кучерявых
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