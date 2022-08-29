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Умер актер «Клана Сопрано» Роберт ЛюПон

В возрасте 76 лет умер актер сериала «Клан Сопрано» Роберт ЛюПон

Фото: Diego Corredor / globallookpress.com

На 77-м году жизни скончался американский актер Роберт ЛюПон. Об этом сообщает театр MCC Theater, основанный артистом в 1986-м году.

ЛюПон умер 27 августа от рака поджелудочной железы. С заболеванием актер боролся на протяжении трех лет.

ЛюПон родился в Нью-Йорке в 1946 году. Как актер дебютировал на Бродвее, был номинирован на театральный аналог «Оскара» премию «Тони». Известность артисту принесла роль доктора Брюса Кусамано в сериале «Клан Сопрано». Среди других проектов с участием ЛюПона — «Секс в большом городе», «Миллиарды», «Сплетница», «Закон и порядок».

Ранее стало известно о смерти театрального режиссера Кирилла Стрежнева.

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Дениза Мацаева
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