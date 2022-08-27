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Умер театральный режиссер Кирилл Стрежнев

На 69-м году жизни умер главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии Стрежнев

Фото: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

На 69-м году жизни скончался главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии, народный артист России Кирилл Стрежнев. Об этом сообщили в пресс-службе театра, передает ТАСС.

«Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. (…) Будем смотреть и пересматривать его спектакли, в каждом частичка мира его удивительного вдохновения», — сообщила пресс-служба.

В театре добавили, что Стрежнев скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Спектакли Стрежнева ставили на сценах Москвы, Чикаго, Санкт-Петербурга, Омска и других крупных городов. Всего в списке постановок российского режиссера 104 спектакля, 59 из которых были поставлены на сцене Свердловского театра музыкальной комедии.

В июле умер известный британский театральный режиссер Питер Брук. Его не стало в возрасте 98 лет.

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Анастасия Шейкина
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