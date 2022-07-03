В возрасте 98 лет скончался британский театральный режиссер Питер Брук

Умер известный британский театральный режиссер Питер Брук. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

Британского деятеля культуры не стало в возрасте 98 лет. Причина его смерти не раскрывается. При этом сообщается, что с 1974 года режиссер проживал во Франции.

Его считают одним из известнейших представителей авангарда в сценическом мастерстве XX века. Британский режиссер родился в 1925-м в Лондоне в небогатой еврейской семье. Его дебют в театральной сфере состоялся в середине 1940-х годов. Он интерпретировал произведения Уильяма Шекспира, Жана Кокто, Генрика Ибсена, Федора Достоевского и Жан-Поля Сартра.

Бруку также досталась работа на мировых оперных сценах. Помимо этого, он смог снять несколько фильмов. В течение всей карьеры он создавал проекты с такими актерами, как Пол Скофилд, Вивьен Ли, Жанна Моро, Жан-Поль Бельмондо и Марчелло Мастроянни.

Его спектакли российские зрители смогли посмотреть в 50-60-х годах — это были постановки по шекспировским произведениям «Гамлет» и «Король Лир». В 1989-м в Москве, Ленинграде и Тбилиси также была показана его интерпретация «Вишневого сада» по Антону Чехову.