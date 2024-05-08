В Белоруссии признали экстремистским оппозиционную инициативу Латушко

КГБ Белоруссии признало экстремистским движение бывшего министра культуры

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес инициативу бывшего министра культуры страны «Команда Латушко» в перечень организаций, причастных к эстремистской деятельности, опубликованный на сайте МВД республики.

«Группа граждан под общим руководством гражданина Республики Белоруссия Латушко П.П., а также прочих лиц из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов, под общим названием "Команда Латушко и движение "За свободу", осуществляет экстремистскую деятельность», — отметили в ведомстве.

В марте 2023 года бывшего министра культуры Белоруссии и члена президиума Координационного совета (КС) Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам заключения.

Обвиняемого признали виновным в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.