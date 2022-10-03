В Приморье туристы сняли на видео редчайшего леопарда

Посетители нацпарка «Земля леопарда» в Приморье сняли из автомобиля леопарда в зарослях

Туристы национального парка «Земля леопарда» в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который считается редчайшим хищником в регионе. Ролик опубликован на сайте парка.

Посетителям парка удалось поймать момент отдыха хищника в зарослях. Леопард сидит за небольшими кустарниками и не проявляет агрессивного поведения. Кадры сняты из автомобиля, на дороге к оленеферме АНО «Дальневосточные леопарды», куда двигались на экскурсию туристы.

Отмечалось, что краснокнижную кошку долгое время не видели в этом регионе. Летом 2022 года ученые впервые с начала XXI века зафиксировали появление этого хищника у полуострова Гамова — леопард попал на кадры фотоловушки с добычей в местной оленеферме.

Ранее в сентябре фотоловушка Центра реабилитации в Приморье засняла забавные кадры с котенком дальневосточного леопарда, обнаруженным в одиночестве у границ нацпарка «Земля леопарда». Котенок по кличке Leo 260M пытался утолить жажду, но поскользнулся и случайно упал в небольшой пруд в своем вольере.