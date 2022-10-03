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Мужчина решил испробовать матрас в мебельном магазине и случайно уснул на нем

Mothership: в Китае покупатель случайно уснул на матрасе в мебельном магазине

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Посетитель мебельного магазина в китайской провинции Чжэцзян случайно уснул на матрасе, который там продавался. Об этом сообщает Mothership.

Мужчину одолел сон, когда он лег на матрас, чтобы испробовать его. Увидев спящего покупателя, сотрудники выключили свет в этой части магазина, чтобы не мешать ему спать.

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Проснувшись, китаец сразу решил купить матрас. Покупка обошлась ему в 19 тысяч юаней (157 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Бельгии 41-летний мужчина заснул за рулем и, не просыпаясь, проехал 25 километров. По словам очевидцев, машина двигалась с постоянной скоростью, смещаясь по полосе слева направо.

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Алиса Дмитриева
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