Водитель заснул за рулем и 25 километров управлял машиной во сне

Times Now News: в Бельгии мужчина заснул за рулем и проехал 25 километров

В Бельгии 41-летний мужчина заснул за рулем и, не просыпаясь, проехал 25 километров. Об этом сообщает Times Now News.

Инцидент произошел 14 августа на дороге к бельгийскому городу Лювен. По словам очевидцев, машина двигалась с постоянной скоростью, смещаясь по полосе слева направо. О водителе, управляющем автомобилем во сне, сообщили в экстренные службы и полицию.

Когда автомобиль удалось остановить, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина все еще спит. Медицинский осмотр подтвердил, что он не пострадал.

В правоохранительных органах подозревают, что аварии удалось избежать благодаря автоматике. Автомобиль был оснащен системой удержания на полосе, которая не давала ему отклоняться от курса. Тем временем круиз-контроль поддерживал постоянную скорость.

Ранее сообщалось, что полиция в британском городе Рочдейл нашла угонщика внутри огромного плюшевого медведя. Он забрался в игрушку, чтобы скрыться от полиции.