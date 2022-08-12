Разыскиваемого за угон машины подростка нашли внутри огромного медведя
Полиция в британском городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, нашла подростка, которого разыскивали за угон машины, внутри огромного плюшевого медведя. Об этом сообщает Daily Mail.
Лишенный водительских прав 18-летний Джошуа Добсон похитил автомобиль Mitsubishi ASX, а затем на автомобильной заправке не оплатил топливо на 30 фунтов стерлингов (2,2 тысячи рублей). После этого он несколько месяцев скрывался от полиции.
В поисках угонщика полицейские зашли на территорию частного домовладения и обнаружили в углу комнаты полутораметрового плюшевого медведя. Сотрудники правоохранительных органов были шокированы, когда услышали звук дыхания. Оказалось, что Добсон разрезал заднюю часть игрушки и спрятался внутри. Юношу вытащили из плюшевого медведя.
Британца приговорили к девяти месяцам тюрьмы по обвинению в угоне автомобиля, вождении без водительских прав и бегстве с автомобильной заправки без оплаты бензина.
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