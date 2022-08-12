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Разыскиваемого за угон машины подростка нашли внутри огромного медведя

Daily Mail: в Великобритании угонщик спрятался от полиции в огромном плюшевом медведе

Фото: Shutterstock

Полиция в британском городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, нашла подростка, которого разыскивали за угон машины, внутри огромного плюшевого медведя. Об этом сообщает Daily Mail.

Лишенный водительских прав 18-летний Джошуа Добсон похитил автомобиль Mitsubishi ASX, а затем на автомобильной заправке не оплатил топливо на 30 фунтов стерлингов (2,2 тысячи рублей). После этого он несколько месяцев скрывался от полиции.

В поисках угонщика полицейские зашли на территорию частного домовладения и обнаружили в углу комнаты полутораметрового плюшевого медведя. Сотрудники правоохранительных органов были шокированы, когда услышали звук дыхания. Оказалось, что Добсон разрезал заднюю часть игрушки и спрятался внутри. Юношу вытащили из плюшевого медведя.

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Алиса Дмитриева
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