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Митинг в поддержку России прошел в Италии

В Италии прошел митинг в поддержку России против НАТО и США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stefano Porta / Globallookpress.com

В Милане в воскресенье, 2 октября, вечером прошла манифестация против НАТО, американского империализма, в поддержку России и за освобождение Донбасса, пишет ТАСС.

Как рассказал организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет, в акции приняли участие около тысячи человек. Из-за того, что пришло большое количество участников, пришлось перенести место встречи, уточнил он.

На митинге зажгли свечи «в память о погибших российских солдатах, которые сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». Была объявлена минута молчания.

25 сентября на севере Германии около трех тысяч человек провели митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

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Марина Совина
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