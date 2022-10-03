В Молдавии опровергли введение военной мобилизации

Минобороны Молдавии опровергло введение военной мобилизации в республике

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения о подготовке военной мобилизации в республике. Об сообщается на сайте ведомства.

«Появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения, в республике «нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию». Как утверждают в министерстве, глава государства может объявить частичную или всеобщую мобилизацию с одобрения парламента.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что президент Молдавии Майя Санду готовится объявить военную мобилизацию в республике. По информации WarGonzo, кураторы поручили молдавскому лидеру проработать вопрос проведения в стране масштабной военной мобилизации, чтобы вместе с войсками Румынии открыть дополнительный фронт для России.