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В Молдавии опровергли введение военной мобилизации

Минобороны Молдавии опровергло введение военной мобилизации в республике
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения о подготовке военной мобилизации в республике. Об сообщается на сайте ведомства.

«Появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения, в республике «нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию». Как утверждают в министерстве, глава государства может объявить частичную или всеобщую мобилизацию с одобрения парламента.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что президент Молдавии Майя Санду готовится объявить военную мобилизацию в республике. По информации WarGonzo, кураторы поручили молдавскому лидеру проработать вопрос проведения в стране масштабной военной мобилизации, чтобы вместе с войсками Румынии открыть дополнительный фронт для России.

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Кристина Есикова
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