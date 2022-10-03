Стало известно о подготовке военной мобилизации в Молдавии

WarGonzo: президент Молдавии Майя Санду готовится объявить военную мобилизацию в стране

Президент Молдавии Майя Санду готовится объявить военную мобилизацию в стране. Об этом сообщают источники Telegram-канала WarGonzo.

Как стало известно, кураторы поручили Санду проработать вопрос проведения в Молдавии масштабной военной мобилизации, чтобы вместе с румынскими войсками открыть дополнительный фронт для России. Источники также допустили, что мобилизованных могут отправить воевать на Николаевское и другие направления.

2 октября 40 тысяч человек собрались у здания администрации президента, где с 18 сентября участниками митинга разбит палаточный городок. Протестующие скандируют «Долой Майю Санду!», «Отставка!», а также антиправительственные лозунги. Люди в палаточном городке жалуются на низкие зарплаты, пособия и пенсии. Также они напуганы резким ростом цен на продукты и коммунальные услуги.

Ранее президент Молдавии пригрозила лишать гражданства тех, кто воюет на стороне России в ходе спецоперации. Помимо того, сейчас изучается возможность ужесточения наказания для тех молдаван, которые хотят быть наемниками.