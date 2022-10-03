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Сообщения о военной активности в Молдавии объяснили

Политолог Топорнин допустил подготовку мобилизации в Молдавии с проверкой боеготовности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия вряд ли станет объявлять мобилизацию в стране ради участия в российско-украинском конфликте на стороне Киева. В таком развитии событий усомнился доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, с чем может быть связана военная активность в стране.

«Скорее всего, речь идет о каких-то внутренних военных процедурах, связанных с тем, чтобы упорядочить резерв молдавской армии. [Президент республики] Майя Санду много раз заявляла, что Молдавия придерживается политики нейтралитета ни в какие военные конфликты она вмешиваться не собирается. Тем более что у нее у самой есть воспоминания о таком конфликте — в 90-е годы был вооруженный конфликт с Приднестровьем», — рассказал он.

Нет никаких намерений, тем более вступить в какой-то второй фронт против России на Украине — это какая-то фантастическая точка зрения, которая не имеет под собой никаких серьезных оснований

Николай Топорнинполитолог

Проверка боеготовности

Сегодня практически все армии приграничных стран с Украиной проводят какой-то аудит, выверяют наличие кадрового состава, резерва и соответствующих вооружений, отметил политолог.

Если какие-то мобилизационные процедуры и проходят в Молдавии, то они носят сугубо внутренний характер в рамках соответствующей доктрины национальной безопасности в условиях военных рисков и повышенных военных угроз

Николай Топорнинполитолог

«Молдавия находится на границе, она, наверное, очень сильно озабочена возможностью распространения этого военного конфликта на территорию либо Приднестровья, либо самой Молдавии. Она в этом не заинтересована и не собирается никоим образом провоцировать возникновение такого конфликта», — заключил Николай Топорнин.

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Ранее источники Telegram-канала WarGonzo сообщили, что власти Молдавии якобы готовятся объявить военную мобилизацию в стране. По утверждению канала, некие «кураторы» поручили президенту страны Майе Санду проработать этот вопрос для отправки военных на Николаевское и другие направления Украины.

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Мария Сметанина
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