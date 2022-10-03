Раскрыт список необходимых документов для пересечения границы при мобилизации

Юрист посоветовал брать с собой военный билет при пересечении границы в период мобилизации

Россиянам раскрыли список документов, которые нужно иметь при себе при пересечении государственной границы в период частичной мобилизации. Об этом «АиФ» рассказал основатель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», адвокат Олег Жердев.

По его словам, фактически для выезда из России необходим только действующий заграничный паспорт. Также для въезда в некоторые страны необходима виза и полис медицинского страхования, однако российские пограничники их, вероятнее всего, спрашивать не будут, уточнил эксперт. Также он посоветовал брать с собой военный билет, однако в нем не должно быть сведений о вручении мобилизационного предписания, иначе в выезде будет отказано.

«Для исключения проблем с мобилизационными органами желательно иметь справку об освобождении от призыва (мобилизации) и отсутствии ограничения на выезд. Ее можно получить в своем комиссариате, она выдается в свободной форме. При этом нужно отметить, что эта справка не предусмотрена соответствующей номенклатурой, поэтому военкомат вправе отказать в ее выдаче», — заявил адвокат.

Жердев добавил, что при наличии оснований для освобождения от мобилизации можно предъявить подтверждающие документы, например справку из оборонного предприятия, свидетельства о рождении детей, документы о принадлежности к профессиям, которые отнесены к установленным законодательством категориям, позволяющим получить отсрочку от мобилизации. В качестве подобных документов подойдут трудовой договор, копия диплома или справка от руководителя.

Ранее сообщалось, что подлежащим призыву гражданам России, уезжающим в Казахстан, начали вручать повестки на российско-казахской границе. У сотрудников пограничного контроля есть списки лиц, подлежащих призыву.

