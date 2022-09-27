Уезжающим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе

На границе с Казахстаном подлежащим призыву россиянам вручают повестки

Подлежащим призыву гражданам России, уезжающим в Казахстан, начали вручать повестки на российско-казахской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Челябинской области.

Как стало известно, у сотрудников пограничного контроля есть списки лиц, подлежащих призыву. «В случае, если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку, — рассказали в пресс-службе правительства. — Вне зависимости от того, из какого города прибыл человек».

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области сообщили, что на пунктах пропуска фиксируются очереди из россиян, планирующих отправиться за рубеж. «Скопление желающих пересечь границу есть, но в целом ситуация далека от той, как ее пытаются представить общественности. Люди в порядке очереди пересекают границу, у всех разные цели поездки. Никаких ограничений нет», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что желающие попасть в Грузию россияне также начали получать повестки на границе. Теперь прежде чем въехать в Грузию, мужчины проходят проверку у представителей военкомата, которые проверяют данные о том, подлежит ли гражданин призыву. Власти Северной Осетии уточнили, что повестки на границе получают только жители региона.