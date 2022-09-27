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Уезжающим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе

На границе с Казахстаном подлежащим призыву россиянам вручают повестки

Фото: Дарья Пона / 74.RU

Подлежащим призыву гражданам России, уезжающим в Казахстан, начали вручать повестки на российско-казахской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Челябинской области.

Как стало известно, у сотрудников пограничного контроля есть списки лиц, подлежащих призыву. «В случае, если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку, — рассказали в пресс-службе правительства. — Вне зависимости от того, из какого города прибыл человек».

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области сообщили, что на пунктах пропуска фиксируются очереди из россиян, планирующих отправиться за рубеж. «Скопление желающих пересечь границу есть, но в целом ситуация далека от той, как ее пытаются представить общественности. Люди в порядке очереди пересекают границу, у всех разные цели поездки. Никаких ограничений нет», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что желающие попасть в Грузию россияне также начали получать повестки на границе. Теперь прежде чем въехать в Грузию, мужчины проходят проверку у представителей военкомата, которые проверяют данные о том, подлежит ли гражданин призыву. Власти Северной Осетии уточнили, что повестки на границе получают только жители региона.

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Валентина Процкова
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