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Стали известны подробности о вручении повесток россиянам на границе с Грузией

Власти Северной Осетии сообщили, что повестки на границе получают только жители региона
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Повестки на границе России и Грузии в Северной Осетии вручаются только жителям республики. Подробности о мобилизации россиян на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» сообщила пресс-служба главы и правительства региона, пишет РИА Новости.

Как стало известно, на КПП работают сотрудник военкомата и представитель органа исполнительной власти, которые проверяют, подлежат ли желающие пересечь границу россияне мобилизации. Если гражданин попадает под призыв, то ему вручается повестка. «Речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент», — объяснил собеседник агентства.

Ранее глава республики Сергей Меняйло заявил, что планирует ввести на КПП «Верхний Ларс» режим чрезвычайной ситуации. Он также объяснил появление пункта мобилизации на границе необходимостью оповестить людей о том, что они не подлежат выезду. По словам Меняйло, скоро там появится соответствующее табло.

27 сентября также стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда через границу.

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Константин Лысяков
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