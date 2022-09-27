Стали известны подробности о вручении повесток россиянам на границе с Грузией

Власти Северной Осетии сообщили, что повестки на границе получают только жители региона

Повестки на границе России и Грузии в Северной Осетии вручаются только жителям республики. Подробности о мобилизации россиян на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» сообщила пресс-служба главы и правительства региона, пишет РИА Новости.

Как стало известно, на КПП работают сотрудник военкомата и представитель органа исполнительной власти, которые проверяют, подлежат ли желающие пересечь границу россияне мобилизации. Если гражданин попадает под призыв, то ему вручается повестка. «Речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент», — объяснил собеседник агентства.

Ранее глава республики Сергей Меняйло заявил, что планирует ввести на КПП «Верхний Ларс» режим чрезвычайной ситуации. Он также объяснил появление пункта мобилизации на границе необходимостью оповестить людей о том, что они не подлежат выезду. По словам Меняйло, скоро там появится соответствующее табло.

27 сентября также стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда через границу.