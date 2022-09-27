Стало известно о получающих повестки на границе с Грузией россиянах

Власти Северной Осетии: на границе с Грузией подлежащим призыву россиянам вручают повестки

Подлежащие призыву россияне из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, передает ТАСС.

Как стало известно, на границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, которую представляют сотрудники военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, подлежат ли граждане призыву.

«Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что власти Северной Осетии планируют ввести режим режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Кроме того, сообщалось, что в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу с Грузией. До этого пересекать ее можно было только на транспортном средстве.