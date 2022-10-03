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Российские дети напали на пенсионерку, закидали ее камнями и попали на видео

В Казани дети напали на 83-летнюю пенсионерку, забросали ее камнями и попали на видео

В Казани группа детей школьного возраста напала на 83-летнюю пожилую женщину и поиздевалась над ней. Произошедшее попало на видео, сообщает портал inkazan.ru.

Инцидент произошел во дворе дома № 22 по улице Гудованцева. Дети подошли к пенсионерке и начали приставать к ней, оскорблять и бросать в лицо камни.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, россиянка пыталась отбиться от малолетних дебоширов, но их это не останавливало.

Уточняется, что родственники пожилой женщины уже обратились в отдел по делам несовершеннолетних и в ближайшее время обратятся в полицию с заявлением о нанесении вреда здоровью.

Ранее в Новосибирске подростки толпой жестоко избили ребенка с отклонениями в развитии.

Евгения Куликова
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