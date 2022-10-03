Подростки толпой избили умственно отсталого россиянина и попали на видео

В Новосибирске подростки толпой жестоко избили умственно отсталого мальчика

В Новосибирске подростки толпой жестоко избили ребенка с отклонениями в развитии. Видео с места было опубликовано в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

На появившихся кадрах видно, как несколько российских подростков издеваются над мальчиком. Они матерятся и пинают его ногами, ребенок не может оказать им никакого сопротивления. За происходящим спокойно наблюдает девочка и снимает все на мобильный телефон.

По данным издания, все произошло еще в сентябре. «Около месяца назад в районе Золотой горки (трамвайное кольцо) произошло групповое избиение больного мальчика (умственно отсталый) учениками 169 школы. Без причины, просто так, перед девчонками вытрепывались», — отметил подписчик паблика, приславший видео.

Пострадавший мальчик из многодетной неблагополучной семьи, его мать злоупотребляет алкоголем. Занялась ли расследованием инцидента полиция, на данный момент неизвестно.

Ранее в Красноярске подростки избили сверстника до травмы головы. Свидетели утверждали, что несовершеннолетние систематически нападали на других детей и обыскивали их вещи в поисках вейпов.