Российские подростки избили сверстника и попали на видео

В Красноярске подростки напали на школьников и сняли это на видео

В сети появились видео, на которых группа подростков из Красноярска бьет своих сверстников. Кадры, снятые нападавшими, опубликовал Telegram-канал Pokrovka_Life124.

Как рассказала подписчица сообщества, 18 июня подростки избили в парке Водянникова двух друзей ее сына. По ее словам, один из детей попал в больницу с черепно-мозговой травмой, разбитой барабанной перепонкой, порванным ухом и другими ранениями.

На присланных россиянкой кадрах видно, как группа школьников окружила сверстника. В какой-то момент один из нападавших наносит ребенку несколько ударов по голове. На второй записи запечатлены издевательства над еще одним мальчиком в подъезде жилого дома. Школьника также бьют по голове.

Подписчица добавила, что подростки систематически нападают на других детей и обыскивают их вещи в поисках вейпов. По словам женщины, они продают отобранные у других школьников вещи. «Дети, которых обижают, в большинстве своем молчат, так как эти подростки их запугивают, говорят, что "в следующий раз получишь еще больше"», — рассказала она.

Как пишет «КП-Красноярск», в полиции подтвердили, что в июне этого года в больницу с травмами попал школьник 2007 года рождения, о чем медики сообщили в правоохранительные органы. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что двое подростков встретили в парке агрессивно настроенную компанию сверстников. Между школьниками начался конфликт, который перерос в драку. Пострадавший мальчик сейчас проходит лечение.

По информации издания, одного из подростков, напавших на детей, в августе действительно задержали за грабеж из-за отобранного у другого ребенка вейпа. В результате он провел 15 суток в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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