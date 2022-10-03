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Кремль заявил о наблюдении за попытками Украины вступить в НАТО

Песков заявил, что Москва наблюдает за ситуацией вокруг попыток Украины вступить в НАТО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попыток Украины вступить в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением», — сказал представитель Кремля, отметив, что именно стремление Киева вступить в Североатлантический альянс, а также подтверждение его будущего членства в НАТО, стали одной из причин начала специальной военной операции России на Украине (СВО).

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в альянс. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Позднее в США заявили, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс раньше, чем закончится СВО на ее территории. Отмечается, что в случае ее присоединения к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.

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Никита Абрамов
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