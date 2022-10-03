У Верховного суда Украины не получилось уволить судью с российским гражданством

ВС Украины не смог отстранить судью с гражданством России из-за нехватки одного голоса

Верховный суд (ВС) Украины не смог уволить председателя Кассационного хозяйственного суда (КХС) Богдана Львова, который имеет российское гражданство, пишет «Украинская правда».

В тайном голосовании Кассационного суда приняли участие 39 человек из 40 присутствующих. За отстранение Львова от должности проголосовал 21 человек, однако для соответствующего решения был необходим еще один голос, так как оно считается принятым, когда голосует большинство от тех, кто работает, а это 43 человека.

«Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд», — отмечается в публикации.

Данные о гражданстве Львова были получены из реестров Российской Федерации. По данным издания, судья владеет недвижимостью в Москве. Наличие российского гражданства подтвердила Служба безопасности Украины.