У судьи Верховного суда Украины нашли российское гражданство

СБУ подтвердила наличие российского гражданства у судьи Верховного суда Украины

У судьи Верховного суда Украины Богдана Львова нашли российское гражданство. Его наличие подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд.

Данные о гражданстве Львова были получены из реестров Российской Федерации.

В понедельник, 3 октября, состоится собрание судей Кассационного суда Украины, которые должны решить вопрос досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Как сообщает издание «Украинская правда», судья обновил свой российский паспорт в 2012 году. По данным издания, Львов владеет недвижимостью в Москве.

Украинское законодательство не запрещает иметь двойное гражданство, но закона, разрешающего иметь сразу несколько паспортов разных стран, тоже нет.

В июле СБУ заявила о наличии российского гражданства у оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, который был передан российской стороне в рамках обмена пленными.