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СБУ заявила о наличии российского гражданства у Медведчука

СБУ сообщила о наличии российского гражданства у оппозиционного политика Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии российского гражданства у арестованного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

В сообщении службы приводится решение суда, который наложил арест на дополнительные активы Медведчука и его жены, в том числе на корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен, банковские счета на сумму 1,3 миллиона гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 гектаров, а также помещение двух гостиничных площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.

«По данным СБУ, бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о получении российского гражданства Медведчуком. Представитель Кремля подчеркнул, что украинский политик не обращался в Москву по этому вопросу. «Для того чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — указал он.

Медведчука отправили под домашний арест в мае 2021 года, ему вменяли государственную измену и терроризм. В марте 2022 года политика заочно арестовали, как заявили киевские власти, за побег из-под домашнего ареста после начала специальной военной операции России. Задержали Медведчука в апреле и вскоре вновь арестовали без возможности внесения залога.

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Варвара Кошечкина
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