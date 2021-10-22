Песков ответил на вопрос о получении Медведчуком российского гражданства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о получении российского гражданства главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, украинский политик не обращался в Москву для получения гражданства России. «Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — подчеркнул он.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила наличие у политика российского гражданства. Сам глава ОПЗЖ в ответ на это подчеркнул, что у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского.

Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября. Как полагает прокуратура, после начала войны в Донбассе Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Москва стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить «усиления энергетической независимости Киева».