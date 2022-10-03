Кадыров показал на видео стреляющих из гранатометов несовершеннолетних сыновей

Появилось видео со стреляющими из гранатометов несовершеннолетними сыновьями Кадырова

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены его дети, стреляющие из различного вооружения, в том числе и из гранатометов. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама, — которые на тренировочных полигонах осваивают оружие, стреляют из него по мишеням, а также запускают гранаты из подствольных гранатометов.

Ранее Кадыров сообщил о скорой отправке своих несовершеннолетних сыновей в зону специальной военной операции России на Украине (СВО). Он заверил, что они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).