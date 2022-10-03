Ведущий шоу на Первом канале заявил о нежелании иммигрировать из России

Артист балета Николай Цискаридзе заявил, что у него нет желания иммигрировать из России

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе заявил, что у него нет желания иммигрировать из России. Свою позицию он связал с историей из 1990-х годов. Об этом Цискаридзе рассказал в интервью телеведущей Юлии Меньшовой. Запись их беседы доступна на YouTube.

Во время разговора Цискаридзе отметил, что в 1990-е году многие уезжали из России. На тот момент артист занимал высокое положение, однако не уточнил, какое именно. На него произвела впечатление история, произошедшая после мероприятия в знаменитом миланском театре Ла Скала.

По словам Цискаридзе, после представления он, его ученики и заместитель должны были пойти на банкет и попросили двух иммигрировавших русских педагогов довезти их. Артист думал, что преподаватели тоже были приглашены, но те вскоре попрощались. На банкете телеведущий увидел, что остальные получили приглашение. «Лишний раз я про себя подумал: даже если ты здесь лучший, но ты иммигрант... Не хочу, я не хочу!» — заключил Цискаридзе.

В этом же интервью телеведущий заявил, что за его место в программе шла и продолжает идти «чудовищная борьба». Как уточнил артист, он узнал об этом от знакомых и крайне удивился данному факту. По его словам, он стал ведущим «Сегодня вечером» после того, как с ним связалась редактор передачи и предложила работу.