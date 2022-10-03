Ведущий шоу на Первом канале заявил о «чудовищной борьбе» за его место

Цискаридзе заявил, что за место ведущего шоу «Сегодня вечером» идет «чудовищная борьба»

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе заявил, что за его место в программе идет борьба. Об этом, а также о том, как он попал в передачу, Цискаридзе рассказал в интервью телеведущей Юлии Меньшовой. Запись их беседы доступна на YouTube.

По словам Цискаридзе, за место ведущего в ток-шоу «Сегодня вечером» шла и продолжает идти «чудовищная борьба». Как уточнил артист, он узнал об этом от знакомых и крайне удивился данному факту. «Мне бы, например, никогда не пришло в голову позвонить и сказать: "Вот, возьмите меня". Честно, не пришло бы в голову», — сказал артист.

Также он рассказал, что стал ведущим «Сегодня вечером» после того, как с ним связалась редактор передачи и предложила работу. «Никто из руководства [Первого канала] не звонил, мне просто позвонили люди из [съемочной] группы. (...) Мне сказали, что вся группа посовещалась и вот они просят меня это сделать (стать ведущим — прим. «Ленты.ру»)», — вспомнил он.

Первый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе в роли ведущего вышел на Первом канале 7 мая. Передача был посвящена песням из знаменитых фильмов о Великой Отечественной войне. До него ведущими проекта были Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), Юлия Меньшова и Андрей Малахов.