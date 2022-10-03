Россиянка больше двух недель прожила с телом 11-летнего сына в квартире

Жительница Ногинска больше двух недель прожила в квартире с телом 11-летнего сына

Жительница Подмосковья больше двух недель прожила в квартире с телом 11-летнего сына. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, 1 октября врачи приехали по вызову в одну из квартир Ногинска, где обнаружили мертвого мальчика, скончавшегося 2,5 недели назад. Ребенок жил вдвоем с матерью. По словам россиянки, она помнит, как зашла в комнату к мальчику и увидела, что он не дышит. Женщина не смогла объяснить, почему несколько дней не сообщала о смерти сына.

«Я не могу сказать, было это какое-то помутнение у меня, что я никому не звонила столько времени, или я просто боялась кому-то об этом сказать, — передает издание слова россиянки. — Может, оттого что мы все над ним тряслись и я боялась расстроить всех».

Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено, пишет издание. Точную причину его гибели определит вскрытие. Мать ребенка также не смогла предположить, отчего он скончался. По ее словам, ранее они вместе болели, но не уточнила чем.

Ранее в Москве пенсионерка пять дней прожила в квартире с телом брата. Полиция выяснила, что хозяин квартиры умер за семь дней до обнаружения его трупа, а сестра пенсионера — за два дня.