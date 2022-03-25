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Российская пенсионерка пять дней прожила с телом брата в квартире

В Москве 72-летняя женщина пять дней прожила с телом брата в квартире

В Москве в квартире на улице Малая Калитниковская 72-летняя женщина прожила с телом брата пять дней. Об этом сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, племянник обнаружил тела двух российских пенсионеров — они перестали выходить на связь с 13 марта.

Правоохранители выяснили, что хозяин квартиры умер за семь дней до обнаружения его тела, а сестра пенсионера — за два дня. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

По словам племянника, погибшие страдали хроническими заболеваниями.

Ранее в Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка прожила с телом матери в запертой квартире несколько дней. Коллеги погибшей вызвали на ее адрес сотрудников полиции, когда та перестала появляться на работе.

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Анастасия Шейкина
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