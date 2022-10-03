Предсказано появление суперконтинента Амазия

National Science Review: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана

Ученые Сиднейского университета Кертина предсказали, что следующий суперконтинент Земли, названный Амазия, появится через 200-300 миллионов лет на месте Тихого океана. Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review.

Известно, что за последние два миллиарда лет континенты Земли сталкивались друг с другом, образуя суперконтиненты каждые 300-500 миллионов лет, что известно как суперконтинентальный цикл. Последний суперконтинент — Пангея — существовал 335-175 миллионов лет назад. Геодинамическое моделирование показало, что следующий суперконтинент начнет формирование при столкновении Америки с Азией, что приведет к закрытию Тихого океана.

При образовании суперконтинентов ведущие роли принадлежат двум процессам — интроверсии и экстраверсии. В первом случае происходит закрытие внутренних океанов, образовавшихся при распаде предыдущего суперконтинента. Экстраверсия связана с закрытием внешнего суперокеана. Ученые показали, что интраверсия могла быть возможной только в докембрийский эон, поэтому образование нового суперконтинента не будет сопровождаться закрытием Атлантического и Индийского океанов.

Тихий океан является остатком суперокеана Панталасса, который омывал западные берега Пангеи. В настоящее время он уменьшается со скоростью несколько сантиметров в год. В будущем, когда Тихий океан исчезнет с возникновением Амазии, произойдет резкое изменение в биосфере Земли. Уровень моря станет ниже, а обширная внутренняя часть континента станет очень засушливой с высокими дневными значениями температуры.