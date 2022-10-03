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Проректор российского вуза предстанет перед судом за взятки

В Омске бывший проректор вуза пойдет под суд за взятки от 46 студентов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Омске предстанет перед судом бывший проректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий, обвиняемый во взятках. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянин обвиняется в получении взяток от 46 студентов вуза на общую сумму в 900 тысяч рублей. За эти деньги он выставлял им положительные оценки как за промежуточные, так и государственные экзамены без фактической сдачи. СКР возбудил и расследовал дело по статье 204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа»).

«Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений мужчина не признал, от дачи показаний отказался. В ходе следствия на имущество обвиняемого в виде денежных средств, автомобиля «Ланд Ровер» и квартиры в центре Омска, общей стоимостью 19 миллионов рублей, наложен арест», — рассказали в региональном управлении СКР.

31 августа в Санкт-Петербурге суд арестовал проректора одного из технических вузов города по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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