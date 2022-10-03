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Беспилотники испытали в управлении осадками

Китайские беспилотники использовали для увеличения дождевых и снежных осадков

Фото: Luke Porter / Unsplash

Специалисты из Китайского метеорологического управления и Корпорации авиационной промышленности Китая испытали беспилотники в управлении осадками. Об этом сообщает ТАСС.

Опыты по искусственному увеличению осадков проводились с использованием беспилотного летательного аппарата гражданского назначения Wing Loong 1H в Цинхай-Тибетским нагорье. Операция над хребтом Амнье-Мачен в районе Саньцзянъюань заняла около пяти часов.

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Эксперимент прошел успешно: в результате усилились дождевые и снежные осадки на территории до 15 тысяч квадратных километров. Для этого дрон оснастили аппаратом для обнаружения облаков, их сканирования и определения характеристики, а также оборудованием для стимуляции осадков.

В ноябре международная группа специалистов представила лазер, с помощью которого можно управлять молнией, воздействуя на ее траекторию и притягивая в определенную точку.

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Елена Апазиди
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