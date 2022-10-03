В Бельгии произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС

В Бельгии произошла незапланированная остановка в работе одного из реакторов АЭС Tihange 3

На бельгийской атомной электростанции (АЭС) произошло незапланированное отключение одного из ректоров Tihange 3, сообщил телеканал VRT.

Остановка в работе реактора произошла 3 октября. По словам представителей энергетической компании Engie, сейчас выясняются причины произошедшего. Отмечается, что сбой в работе не представляет угрозы для подачи электроэнергии.

Tihange 3 мощностью 1038 мегаватт был запущен в октябре 1985 года и является самым молодым ядерным реактором в Бельгии.

24 сентября сообщалось, что Бельгия приступила к отключению одного из действующих реакторов на АЭС «Дул», которая расположена на берегу Шельды во фламандской провинции Восточная Фландрия рядом с Антверпеном.